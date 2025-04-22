Yelken Açtılar, Sörfle Tanıştılar İzmir'de 23 Nisan Su Sporları Şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İnciraltı Kürek ve Kano Tesisleri’nde düzenlediği Su Sporları Şenliği ile çocuklara yelken, kano ve sörf gibi branşlarda deneyim kazandırdı.

23 Nisan şenliği su sporlarıyla renklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerin ilki İnciraltı’ndaki Su Sporları Şenliği oldu. Etkinliğe 10-15 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

Katılımcılar, uzman eğitmenlerden teorik eğitim aldıktan sonra denize açılarak optimist yelken, kano ve sörf gibi branşları deneyimledi.

Yüz boyama ve drama etkinlikleri

Şenlikte yalnızca spor değil, eğlenceli aktiviteler de yer aldı. Çocuklar, yüz boyama istasyonlarında rengârenk tasarımlar yaptı ve yaratıcı drama etkinliklerinde eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bilinçlendirme eğitimleri de verildi

Etkinlik kapsamında İZDENİZ yetkilileri, çocuklara gemici düğümü yapmayı uygulamalı şekilde gösterdi. Ayrıca can yeleği kullanımının önemine dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

Can yeleğinin doğru şekilde giyilmesi, vücuda tam oturması ve tahliye anında nasıl hareket edilmesi gerektiği, uygulamalı eğitimlerle anlatıldı.

Deniz temizliği ve sıfır atık eğitimi

DENİZTEMİZ / TURMEPA Derneği ise doğa sevgisi, deniz kirliliği, plastik tüketimi ve sıfır atık konularında çocuklara bilinçlendirici seminerler verdi.

Etkinlikler 29 Nisan’a kadar sürecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir’in farklı ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler, 29 Nisan’a kadar devam edecek.