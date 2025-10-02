Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketi Aydem Perakende, iş ortaklarıyla Denizli'de düzenlenen 2025 İş Ortakları Zirvesi'nde buluştu. Enerji piyasasındaki dönüşüm, şirketin yeni dönem stratejileri ve iş ortaklığı modelinin sektöre sunduğu katkılar zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan iş ortaklarıyla gerçekleştirilen zirvede, enerji sektörünün değişen dinamikleri masaya yatırıldı. Geleceğe yönelik iş birliği fırsatları, bölge dışı satış faaliyetleri ve yenilikçi iş ortaklığı modeli, katılımcılar için yol gösterici bir vizyon sundu.

Aydem Enerji Perakende Grubu Genel Müdürü Mustafa İren, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada sektörün dönüşüm sürecine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Elektrik perakende sektöründe rekabet hızla artarken müşteri beklentileri de değişiyor. Böyle bir dönemde sürdürülebilir başarı ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün. Siz değerli iş ortaklarımız sadece ticari ağımızın bir parçası değil; aynı zamanda hizmet kalitemizi ve yenilikçi yaklaşımımızı geleceğe taşıyan paydaşlarımızsınız.'

Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu da iş ortaklarına bölge dışı satış vizyonlarını aktararak, şöyle konuştu:'Faaliyet bölgelerimizin ötesinde de uzun süredir sürdürdüğümüz satış çalışmalarını, sizlerin desteğiyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanında müşteri odaklı çözümlerimizi yaygınlaştırarak daha geniş bir etki alanı yaratmak ve sektörün gelişimine hep birlikte katkı sunmak.'

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda iş ortaklarının deneyimleri paylaşıldı; şirket yöneticilerinin sunumları ve Erdem Karagöz'ün eğitimleri ile katılımcılar değerli kazanımlar elde etti. Zirvede ayrıca farklı kategorilerde 'İş Ortakları Ödülleri' sahiplerini buldu.

İş Ortaklarına Güçlü Destek

Enerji sektöründe 40 yılı aşan birikimiyle Aydem Enerji'nin gücünü arkasına alan Aydem Perakende, girişimcilere sunduğu iş ortaklığı modeli ile sektörde fark yaratıyor.İş ortaklarına yalnızca elektrik satışı değil; sürdürülebilir bir büyüme imkânı sunan model, avantajlı prim oranları, hızlı prosedürler ve sürekli gelişimi destekleyen eğitim programlarıyla öne çıkıyor.

Aydem Perakende iş ortağı olmak isteyen girişimciler, şirketin web sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Aydem Perakende Hakkında:

Enerji sektöründe 40 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji Grubu'nun yapı taşlarından olan Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş, Aydın, Denizli ve Muğla'nın görevli tedarik şirketi olarak 2008 yılında faaliyetlerine başladı ve Türkiye'nin ilk özelleşen elektrik perakende şirketi oldu. Aydem Perakende, görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiği Aydın, Denizli ve Muğla illeri ile Türkiye'nin 81 ilinde 2 milyondan fazla noktada hayat için enerji sağlamakta ve Türkiye'nin enerjisi ve ekonomisi için katma değer yaratıyor. Sürdürülebilir gelecek için enerji çözümleri üretme stratejisini kurum kültürüne yayan Aydem Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, modern dünyanın getirdiği yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleri, Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip müşteri ilişkileri merkezleriyle; müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve toplum için değer yaratma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışma politikaları ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yarattığı güçlü kurum kültürü ve çalışanlarına verdiği değeri tescil ettiren Aydem Perakende, Great Place to Work® Enstitüsü tarafından 'Harika İş Yeri' olarak sertifikalandırıldı ve 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yerini aldı.

Gediz Perakende Hakkında:

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. enerji sektöründe 40 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip, Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji bünyesinde 2013 yılında İzmir ve Manisa illerinin görevli tedarik şirketi olarak kuruldu. Gediz Perakende, İzmir ve Manisa illerinde müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve kalıcı çözümler üreterek 3 milyondan fazla noktada 12 milyondan fazla insana hayat için enerji sağlıyor. Sürdürülebilir gelecek için enerji çözümleri üretme stratejisini kurum kültürüne yayan Gediz Perakende, müşteriyi odağına alan yaklaşımı, modern dünyanın getirdiği yenilikler ve ihtiyaçlardan beslenen hizmetleri ve Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip müşteri ilişkileri merkezleriyle; müşteriler, çalışanları, tedarikçileri ve toplum için değer yaratma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışma politikaları ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yarattığı güçlü kurum kültürü ve çalışanlarına verdiği değeri tescil ettiren Aydem Perakende, Great Place to Work® Enstitüsü tarafından 'Harika İş Yeri' olarak sertifikalandırıldı ve 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yerini aldı.

