Yaklaşık 30 yıldır aralıksız olarak sahnelediği oyunlarla kentin kültür sanat yaşamına değer katan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2025-2026 sezonunu 4 Ekim’de ‘Batakhane Güzeli’ oyunuyla Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde açacak. ‘Ay Dede’yi Kim Çaldı?’ adlı çocuk oyununun prömiyeri de 5 Ekim’de yapılacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Tiyatromuz sezon boyunca birbirinden keyifli oyunlarla sahnede olmaya devam edecek” dedi.Kentin en önemli kültür sanat markalarından Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2025-2026 sezonu için dopdolu bir program hazırladı. Sezonun açılışı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de ‘Batakhane Güzeli’ oyunuyla yapılacak. Geçen sezon gördüğü yoğun ilgi nedeniyle yeni dönemde de sahneye taşınacak olan yetişkin oyunu, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde Aralık sonuna kadar ayda iki kez sanatseverler ile buluşacak. ‘Ay Dede’yi Kim Çaldı?’ adlı çocuk oyununun prömiyeri de 5 Ekim’de aynı salonda gerçekleşecek. Sevilen oyun, ayda iki gösterimle Nisan ayına kadar devam edecek.YENİ OYUNLAR YOLDA

Ayrıca 19 Ekim’de ‘Çiçek Prenses’ Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde, 9 Kasım’da ‘Peter Pan’ Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde çocuklar ile buluşmaya başlayacak. Ocak ayı itibarıyla Caligula ve iki yetişkin oyunu daha sahnelenecek. Karşıyakalı tiyatroseverler, sezon oyunları hakkındaki duyuruları Karşıyaka Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.HERKES İÇİN SANAT

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Tiyatro, bir kentin ruhudur ve biz bu ruhu hep canlı tutmak için çalışıyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu yolda bize büyük güç ve gurur veriyor. Başarılı sanatçılarımız, bu sezon da hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden nitelikli oyunları sahneye taşıyacaklar. Oyuncularımıza, yönetmenlerimize, perde arkasında emeği geçen çalışanlarımıza yeni sezonda başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı oyunlarımıza davet ediyorum. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak adına çalışmalarımızı sürdürecek, her yaştan vatandaşlarımızı nitelikli kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.