88 yaşında vefat eden Akbaş için gerçekleştirilen törende, cenazesine Galatasaray bayrağı sarıldı. Törene, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sinema genel müdürü Birol Güven, oyuncu Şafak Sezer ve birçok seveni katıldı.

Törende derin duygular yaşayan sanatçı İbrahim Tatlıses, Akbaş’ın kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirterek, “Aydoş benim canımdı. Onun kalbini hiç kırmadım, o da benim kalbimi kırmadı. Sonunda beni bekledi, ama ben gelmeden önce vefat etti. Böyle bir dost yok, bu bir gerçek” şeklinde duygularını ifade etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Akbaş’ın büyük bir Galatasaraylı ve sanatçı olduğunu belirterek, “Galatasaray’dan vazgeçmem dediği için hepimiz hafızamızda onu yaşatacağız. Kendisinin sinema ve tiyatrodaki büyük katkıları her zaman hatırlanacak” dedi.

Oyuncu Şafak Sezer de, Akbaş ile çalışma fırsatını büyük bir keyif olarak değerlendirdiğini ve ona Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğini ifade etti.