5 Mayıs'ta Aydın'da yazdan kalma bir gün yaşanacak. Hava sıcaklığı 30°C'ye yaklaşıyor, gökyüzü açık. İşte saatlik tahmin ve detaylar…

Aydın'da 5 Mayıs'ta yaz provası: Güneşli ve sıcak bir gün olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Aydın'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava adeta yazı aratmayacak. Sabah saatlerinde serin bir başlangıç yapan şehir, öğleye doğru güneşin etkisiyle hızla ısınacak. Termometreler gün içinde 29°C'yi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 31°C'yi bulacak.

Bahar değil, adeta yaz!

Günün büyük bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Nem oranı düşerken UV ışınlarının etkisi artacak. Bu nedenle uzun süre güneş altında kalanların önlem alması tavsiye ediliyor.

En yüksek sıcaklık: 29°C En düşük sıcaklık: 13°C Hissedilen sıcaklık: 31°C Nem oranı: %25 - %40 Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 10-20 km/s

Aydın'da açık hava etkinlikleri için ideal hava olacak

Parklar, sahil yürüyüş yolları ve kafeler gün boyunca dolup taşabilir. Özellikle saat 12.00 ile 16.00 arasında güneşin en dik geldiği saatlerde dikkatli olunmalı. Güneş gözlüğü, şapka ve güneş kremi yanınızdan eksik olmasın.

Aydın saatlik hava durumu (5 Mayıs 2025 - Pazartesi, Aydın)

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Nem 06:00 15°C Açık 6 km/s NE %45 09:00 20°C Güneşli 10 km/s NE %40 12:00 26°C Güneşli 14 km/s N %30 15:00 29°C Güneşli 18 km/s NW %25 18:00 27°C Güneşli 15 km/s NW %30 21:00 22°C Açık 10 km/s W %35 00:00 18°C Açık 8 km/s W %40

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