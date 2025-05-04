İzmir'de 5 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 28 dereceyi bulacak. İşte saatlik hava durumu raporu…

İzmir'de 5 Mayıs Pazartesi hava durumu: Bahar tadında bir gün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü için yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, İzmir'de yaşayanlar sıcak ve güneşli bir güne uyanacak. Sabah saatlerinde serin başlayacak olan hava, öğleden sonra etkisini artıran güneşle birlikte 28 dereceye kadar çıkacak.

Ilık bir Pazartesi olacak

İzmir genelinde parçalı az bulutlu ve bol güneşli bir gün bekleniyor. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafif esen rüzgar, sıcaklığı dengelese de günün büyük bölümünde açık hava hakim olacak.

En yüksek sıcaklık: 28°C En düşük sıcaklık: 14°C Hissedilen sıcaklık: 30°C'ye kadar çıkabilir Nem oranı: %30 - %50 Rüzgar: Kuzeydoğudan 10-15 km/s hızla

5 Mayıs Pazartesi günü piknik, yürüyüş, sahil gezisi ya da dış mekan sporları için oldukça uygun. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik geleceği için güneş koruyucu kullanılması öneriliyor.

Not: Çocuklar ve yaşlılar için serin alanlar tercih edilmeli.

5 Mayıs 2025 - Pazartesi

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Nem 06:00 16°C Açık 8 km/s NE %50 09:00 20°C Güneşli 10 km/s NE %45 12:00 25°C Güneşli 12 km/s N %35 15:00 28°C Güneşli 14 km/s N %30 18:00 26°C Güneşli 12 km/s NW %35 21:00 22°C Açık 10 km/s NW %40 00:00 18°C Açık 8 km/s W %45

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