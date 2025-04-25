Altın piyasası Aydın’da haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. 25 Nisan Cuma günü itibarıyla gram altın 4.175 TL’den satılıyor. Çeyrek, tam, yarım ve Ata altın fiyatları ne kadar? İşte Aydın Kuyumcular Odası verileriyle güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında küresel dalgalanma sürerken Aydın’da yatırımcılar ve vatandaşlar gözlerini kuyumcu tabelalarına çevirdi. Haftanın son işlem günü olan 25 Nisan 2025 Cuma sabahında altın fiyatlarında düşüş dikkat çekiyor. Aydın Kuyumcular Odası verilerine göre altın, günü yüzde 1,29’luk gerilemeyle açtı. Özellikle ons altın tarafındaki zayıflama, iç piyasadaki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

25 Nisan 2025 Aydın güncel altın fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Gram Altın 4.118,46 4.175,62 -1,29% Has Altın 4.139,16 4.163,13 -1,29% 14 Ayar Altın 2.257,65 3.205,71 -1,09% 22 Ayar Altın 3.764,18 3.969,50 -1,29% Çeyrek Altın (Yeni) 6.746 6.811 -1,29% Çeyrek Altın (Eski) 6.663 6.748 -1,30% Yarım Altın 13.492 13.622 -1,29% Tam Altın 26.901 27.140 -1,29% Ata Altın 27.626 27.847 -1,29% Beşli Ata Altın 137.610 138.874 -1,29% Yarım Altın (Eski) 13.327 13.497 -1,29% Tam Altın (Eski) 26.612 26.869 -1,29%

Not: Fiyatlar Aydın Kuyumcular Odası tarafından açıklanan tavsiye edilen fiyatlardır. Serbest piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Ons altın fiyatları da geriledi

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı da baskı altında. 25 Nisan sabahı itibarıyla ons altın, 3.322 dolar seviyesine gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyesine indi. ABD ile Çin arasında süregelen ticaret gerilimleri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına dair belirsizlik, yatırımcıları temkinli davranmaya zorluyor.

Uzmanlardan yorum

Piyasa analistleri, altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin kısa vadeli olduğunu, ancak uzun vadede altının yeniden değer kazanabileceğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv artırımları, altını güvenli liman haline getirmeye devam ediyor.