Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, 18 Aralık Dünya Sağlık İdarecileri Günü’nü, hastane idarecileri, hekimler ve sekreterlerin katılımıyla kutladı. Yönetim, sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlayan idarecileri onurlandırdı.



Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, 18 Aralık Dünya Sağlık İdarecileri Günü’nü anlamlı bir törenle kutladı. Hastane idarecileri, hekimler ve hastane sekreterlerinin katıldığı kutlamada, sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlayan sağlık yöneticileri onurlandırıldı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “18 Aralık Dünya Sağlık İdarecileri Günü kutlu olsun. Sağlık kurumlarının nitelikli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunmasına katkıda bulunan, sağlık sektörünün gelişmesi için çaba sarf eden başta hastanemiz idarecileri olmak üzere tüm sağlık yöneticilerine ve genç sağlık yöneticisi adaylarına teşekkür ederiz. İyi ki varsınız,” ifadelerine yer verildi.