Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında 5 kişi çeşitli şekillerde yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Güçlükle kontrol altına alındı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde saat 18.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek makilik alanı sardı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine orman, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yangın, yerleşim yerlerini tehdit edebilecek bir seviyeye ulaşınca, ekipler hem karadan hem de 3 helikopterle havadan müdahale ederek alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

5 kişi yangından etkilendi

Yangın sırasında, 2 kişi düşme sonucu, 2 kişi dumandan, 1 kişi ise akrep sokması nedeniyle yaralandı. Olay yerinde bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ve 112 ekipleri, yangından etkilenen 5 kişiye hızla müdahale etti. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.