Kuşadası'nda sokak köpekleri için özel barınak

Türkiye genelinde önemli bir sorun haline gelen sokak hayvanları problemi için Kuşadası'nda özel bir barınak hizmete açıldı. Charisma Barınak adı verilen tesiste, şu anda yaklaşık 30 sokak köpeği barınıyor ve bu sayının ilerleyen dönemde toplamda 100 köpeğe ulaşması hedefleniyor.

Sokak hayvanları için yeni bir çözüm

Charisma Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, sokak köpeklerinin çevreye zarar vermeden yaşatılması amacıyla başlattıkları projeyi tanıttı. Çevik, "Bu proje ile hem sokak köpeklerine sahip çıkarken hem de otelimizde hazırlanan yemekleri günlük olarak köpeklerimize ulaştıracağız. Bu sayede büyük bir israfın önüne geçeceğiz. Projemizin, sokak hayvanları problemini çözmede önemli bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.