Yangın, Bozdoğan ilçesinin Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

3 helikopterle müdahale

İtfaiye ve orman ekipleri, alevlere hızla müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangına havadan 3 helikopterle müdahale edilirken, karadan da çeşitli ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.