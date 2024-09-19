Ege TV’de yayınlanan İlkay Kıyak ile Hayatın İçinden programının bu haftaki konuğu CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu. Kılıç, Gaziler Günü vesilesiyle gazilere duyduğu minneti dile getirirken, İzmir’in özgürlük ve direniş sembolü olduğunu vurguladı. Kadın hakları ve çevre politikaları gibi önemli konulara da değinen Kılıç, İzmir’in sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Sevda Erdan Kılıç, Gaziler günü hakkında konuşarak, “bugünü kutlarken söylememiz gereken isim mutlaka kemal Atatürk’tür. Onun nezdinde tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Onlar sayesinde bugün buradayız. Onurlu topraklarda onurlu temsilcilerimiz olduğu için bu topraklarda yaşamaya devam ediyoruz. Gönül ister ki gazilerimiz de özlük haklarını alabilseler. İyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirtmiş olalım” dedi.

"İzmir ne demek?"

Kılıç, “İzmir deyince ne anlıyoruz? Anadolu’nun her yerinde insanların gözlerinde ışıklar parlıyor. İzmir demek özgürlük demek, yaşam hakkı demek. Burada direniş bitmez. Şimdide haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı direnişler devam ediyor. TBMM’ de İzmir’i temsil etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Omuzlarımda büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bu bağımsızlık ve direniş ruhunu da umarım hiçbir zaman bırakmayız” diye konuştu.

"İzmir tohumlarını Anadolu’ya serpiyoruz"

Kılıç, “Vekiller için en önemli proje kendi şehirlerini temsil etmektir. İzmir ile alakalı bir önyargı yada yanlış anlama varsa bunu düzeltmektir. Bunun dışında tabi ki yasama yapıyoruz. Kanun teklifleri de hazırlıyoruz. Kafamızda soru işareti varsa soru önergesi hazırlıyoruz ve bunların cevapları üzerinden yeni bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Belediye başkanlarımızın yanında oluyoruz. Açılışlarına destek veriyoruz. İzmir’den aldığımız tohumları Anadolu’ya serpmeye çalışıyoruz. Sosyal hukuk devletinin yapması gereken şeyleri aslında yerel yönetimler yapıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Nezaket vurgusu

Sevda Erdan Kılıç, “İzmir’in nezaket ruhunu siyasete de yansıtmak gerektiğini düşünüyorum. Bu ruhu keşke bütün Türkiye’ye yayabilsek. Ben bu nezaketi hiç bırakmıyorum. İçimizdeki samimiyete çalışkanlığı bırakmamaya çalışıyorum. İş birliği ve dayanışma içinde çalışmayı doğru buluyorum. Yüz yüze bakılırsa Twitter’da (X) yazdığınız ağır sözleri söyleyemezsiniz. Siyasetin çok ağır bir dili var” sözlerine yer verdi.

"Türkiye’de kadın olmak zor"

Kadın hakları konusunda da konuşan Kılıç, “Kadın girişim dernekleri ve kooperatifler çok güçlü. Ben elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum ama yeterli değil. Dünyada kadın olmak zor ama Türkiye’de kadın olmak daha zor hele ki iş dünyasında. Artık yok sayılan ir sistem haline gelmiş durumda. Her gün bir kadın cinayeti duyuyoruz. Kadın deyince artık akla güzellikler gelmiyor. İzmir’de kadınlar çok daha rahat ama Anadolu’nun birçok kentinde böyle değil. Bu noktada belediyelere teşekkür etmek gerekiyor. Kadınların Türkiye’de işi gerçekten çok zor. Bir gece İstanbul sözleşmesinden vazgeçildi. Kadın cinayetleri artık aile katliamlarına dönmeye başladı. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. Yeni bir rapor yayınladık. Bilim konuşmamız gerekirken hala kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Karanlık anlayışla mücadele etmek gerekiyor. Televizyonda bir dizide kadın şiddeti çok fazla gösteriliyor. Kadın programları var bir de. Bu programlar çarpık ilişkileri normalleştiriyor. Bunlara inanamıyorum. Eşitlik mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

"İzmir’de çok ciddi bir can kaybı yaşandı"

Sevda Erdan Kılıç, İzmir’deki çevre politikalarını da değerlendirerek, “İzmir çok ciddi yangınlar yaşadı. Atlattık diyemeyiz. İzmir’de börtü böcek, ağaçlar, o bölgenin habitatı ve ağaçlar yandı. Çok ciddi bir can kaybı yaşandı. Oraların imara açılmaması için mücadele edeceğim. İzmir’e zarar gelecek her şeyin önünde duvar olmaya devam edeceğiz. Halk sağlığı için elimizden geleni yapacağız. İzmirliler en iyisini hak ediyor” ifadelerine yer verdi.