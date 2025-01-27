Aydın’ın Buharkent ilçesi İstiklal Mahallesi’nde iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Hulusi Alpan Caddesi ile 15 Sokak’ın kesişiminde akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan sürücüler yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Kazanın meydana geliş sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.