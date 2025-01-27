Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 Ocak 2025 tarihinde Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin diplomatik ilişkiler ve bölgesel meselelerin çözümü için önemli olduğu vurgulandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan’ın Suudi Arabistan’daki temaslarında özellikle Suriye ve Gazze’ye yönelik konular ön planda olacak. Türkiye, Suriye’de uluslararası toplumun yeni yönetimle angajmanını artırmasının önemine dikkat çekerken, Suudi Arabistan’ın bu konudaki olumlu yaklaşımını takdirle karşıladığını belirtecek.

Bakan Fidan’ın ayrıca, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması hususunda Suudi Arabistan’la iş birliğine büyük önem verdiği ifade edildi. Görüşmelerde, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiği de vurgulanacak.

Bu ziyaretin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine ve bölgesel barışın sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.