Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, hakkında ortaya atılan suçlamalar yeni bir tartışma başlattı.

Gazeteci Pınar Aydın’ın aktardığı bilgilere göre, Çerçioğlu hakkında yaklaşık 20 farklı soruşturma yürütülüyor. İddialar arasında ihalelerde usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar öne çıkıyor.

Ayrıca, mevcut durumda Çerçioğlu’nun taraf olduğu 18 davanın sürdüğü iddia ediliyor. Ancak söz konusu davaların ve soruşturmaların ayrıntılarına dair resmi makamlarca yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran gelişme, hem yerel hem de ulusal ölçekte dikkatle takip ediliyor.