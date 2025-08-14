Türkiye genelinde sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyretmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Ege’de fırtına alarmı verildi. Meteoroloji, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Fırtına 70 km’ye Ulaşacak
Meteoroloji verilerine göre bugün (14 Ağustos) Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla esecek. Kuvvetli rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi.
Uyarı Verilen İller
Sarı kodla uyarı yapılan iller şunlar:
-
İstanbul
-
İzmir
-
Çanakkale
-
Balıkesir
-
Bursa
-
Edirne
-
Kırklareli
-
Kocaeli
-
Manisa
-
Tekirdağ
-
Yalova
Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
-
İstanbul: 30°C, az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu
-
Ankara: 36°C, açık
-
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
-
Çanakkale: 32°C, açık
-
Adana: 42°C, kavurucu sıcak
-
Eskişehir: 38°C, açık
-
Zonguldak: 26°C, açık
-
Rize: 29°C, parçalı bulutlu
-
Erzurum: 31°C, parçalı bulutlu
-
Kars: 29°C, parçalı bulutlu
-
Diyarbakır: 42°C, açık
Meteoroloji, fırtınanın özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkisini artıracağını hatırlatarak vatandaşları uyardı: “Tedbirli olun, fırtınaya hazırlıksız yakalanmayın.”