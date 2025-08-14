Türkiye genelinde sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyretmesi bekleniyor. Ancak Marmara ve Ege’de fırtına alarmı verildi. Meteoroloji, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Fırtına 70 km’ye Ulaşacak

Meteoroloji verilerine göre bugün (14 Ağustos) Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla esecek. Kuvvetli rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi.

Uyarı Verilen İller

Sarı kodla uyarı yapılan iller şunlar:

İstanbul

İzmir

Çanakkale

Balıkesir

Bursa

Edirne

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Tekirdağ

Yalova

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbul : 30°C, az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu

Ankara : 36°C, açık

İzmir : 36°C, az bulutlu ve açık

Çanakkale : 32°C, açık

Adana : 42°C, kavurucu sıcak

Eskişehir : 38°C, açık

Zonguldak : 26°C, açık

Rize : 29°C, parçalı bulutlu

Erzurum : 31°C, parçalı bulutlu

Kars : 29°C, parçalı bulutlu

Diyarbakır: 42°C, açık

Meteoroloji, fırtınanın özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkisini artıracağını hatırlatarak vatandaşları uyardı: “Tedbirli olun, fırtınaya hazırlıksız yakalanmayın.”