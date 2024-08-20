Aydın Büyükşehir Belediyesi, Acarlar Hali’nde Temizlik Için Kolları Sıvadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Acarlar Hali’nde sağlıklı ve güvenli gıda sunumunu garanti altına almak amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Her gün tonlarca sebze ve meyvenin toptan alım-satımının yapıldığı hali, hijyenik hale getirmek için temizlik ekipleri tarafından detaylı bir çalışma yapıldı.

“Sağlıklı gıda için hijyenik ortamlar sağlıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve hijyenik şartlarda ürünlere ulaşabilmesi, sağlıklı gıda tüketmesi bizim için çok önemli. Sağlıklı gıdanın sağlıklı ortamlarda dağıtımı gerekmektedir. Bu bağlamda Acarlar Hali’nin temizliğine özel bir önem gösteriyoruz” dedi.

Acarlar hali yenilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Acarlar Hali’nde detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Halin iç kısmı ve çevresi, hijyenik standartlara uygun şekilde temizlendi. Ekipler, zeminlerden raflara kadar her alanı dikkatlice temizleyerek, halkın güvenli gıda tüketimini sağlamak için çalıştı.

Hal esnafından teşekkür

Temizlik çalışmaları sırasında hal esnafı, yapılan işten memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve temizlik ekibine teşekkür eden esnaf, hijyenik bir ortamın sağlanmasının işlerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.