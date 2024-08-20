Aydın Büyükşehir Belediyesi, kenti daha yaşanabilir ve yeşil hale getirmek amacıyla başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent genelinde geniş çaplı çevre düzenlemeleri yapan belediye ekipleri, özellikle İncirliova ve Didim ilçelerinde yoğun bir çalışma temposu sergiliyor.

“Çevre ve sağlık önceliğimiz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin her köşesinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını ve çevre planlamasını her zaman ön planda tutuyoruz. Daha güzel, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Aydın için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

İncirliova ve Didim’de kapsamlı bakım

Belediyenin Park ve Bahçe Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde rutin temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürürken, son olarak İncirliova ve Didim ilçelerinde kapsamlı bir çevre düzenleme seferberliği başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, belediyenin sorumluluk sahasında bulunan park, bahçe ve meydanların yanı sıra yol kenarlarındaki refüjlerde bulunan bitki ve ağaçların bakımları yapıldı. Ayrıca, mevsimsel çiçeklerin dikimi ve bakımı da titizlikle gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bu özverili çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti.

Yangın riskine karşı özel önlem

Son dönemde artan hava sıcaklıkları nedeniyle yangın riskine karşı da özel önlemler alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, özellikle yangın riski taşıyan otların temizliğine ayrı bir özen gösteriyor. Ekipler, gece gündüz demeden tüm sorumluluk alanlarında faaliyetlerine devam ederek, yangın riskini minimuma indirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar, aynı zamanda kentin daha yeşil bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor.