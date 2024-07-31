Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları ile binlerce genci sanat, spor ve eğitim alanlarında buluşturmaya devam ediyor. Futbol, basketbol, yüzme, bale, masa tenisi ve boks gibi 35 farklı branşta verilen kurslarla çocuklar, tatillerini verimli geçirirken yeni beceriler de kazanıyorlar.

Gençler ve çocuklar için kapsamlı eğitim imkanları

Bu kurslar sayesinde çocuklar, ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini keşfederek geliştirme fırsatı buluyorlar. Kurslar, çocukların kişisel gelişimlerinin yanı sıra takım çalışması ve disiplin gibi önemli beceriler kazanmalarına da olanak sağlıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çocukların ve gençlerin eğitimlerinin yanında sporla, güzel sanatlarla da ilgilenmeleri kişisel gelişimlerine çok önemli katkılar sağlıyor. Belediyemizin uzman eğitmenleri tarafından verilen kurslar sayesinde çocuklar ayrıca yeni arkadaşlıklar edinip, sosyalleşiyorlar. Bizler de onlar için yeni projeler üretmeye, keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlayacak faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz," dedi.

17 ilçede 35 farklı branşta eğitim

Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından 17 ilçede düzenlenen yaz kursları arasında gitar, resim, satranç, masa tenisi, jimnastik, akıl oyunu, halkoyunu, İngilizce, sanatsal tasarım, bağlama, keman, model uçak, deney kulübü, drama, origami, salsa, bale, takı tasarımı, mental aritmetik, değerler eğitimi, okuma kulübü, modern dans, yüzme, voleybol, futbol, basketbol, judo, okçuluk, boks, bilim deney evi kampı, pilates, zumba, vals, koro ve alevde cam işleme gibi çeşitli branşlar bulunuyor. Ayrıca birçok kurs yetişkinler için de hizmet veriyor.