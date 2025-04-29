Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde düzenlenen ücretsiz kültür, sanat ve spor eğitimleri çocuklardan büyük ilgi görüyor. Güz dönemi kapsamında başlatılan gitar eğitimleri, çocukların temel müzik bilgisi edinmesine katkı sağlıyor.

Gitar eğitimlerine yoğun İlgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından futboldan halk oyunlarına, baleden telli çalgılara kadar çok sayıda branşta başlatılan kurslar devam ediyor. Gitar eğitimleri ise özellikle çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla Kültür Merkezleri’nde düzenleniyor.

Temel müzik eğitimi veriliyor

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerde çocuklara temel müzik eğitimi sunulurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetmeleri teşvik ediliyor. Eğitimler sayesinde müzikle tanışan çocuklar, özgüvenlerini geliştiriyor.

Çerçioğlu: Kültüre ve sanata yatırım yapıyoruz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenledikleri etkinliklerle çocukların çok yönlü gelişimini hedeflediklerini belirterek, “Her yaştan hemşehrimiz için sürdürdüğümüz etkinliklerimize devam edeceğiz. Kültür Merkezlerimizle geleceği sanatla şekillendiriyoruz” dedi.

Velilerden memnuniyet mesajı

Eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, çocuklarına ücretsiz sanat eğitimi imkânı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.