OEDAŞ, 30 Nisan'da Uşak Merkez ve Eşme'de planlı bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Detaylar belli oldu.

OEDAŞ 30 Nisan Çarşamba günü Uşak'takielektrik kesintisi listesini duyurdu

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Uşak Merkez ve Eşme ilçelerinde 30 Nisan 2025 Çarşamba günü şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesinti programı, etkilenecek bölgeler ve saat aralıkları resmi olarak açıklandı.

Uşak Merkez'de elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler

Uşak Merkez ilçesinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. OEDAŞ'ın planlamasına göre kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde sıralandı:

Kayağıl Köyü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden çocuklara sanat desteği

Kayağıl Mücavir Alanı

Dere Mahallesi Köy Sokağı

Kayağıl Köy Merkezi

Karabol Köy Sokağı

2082 Sokak

Merkez Köy Sokağı

Şükraniye Köyü

Şükraniye Köy Sokağı

Ayrıca, Karabol TR-1 ve TR-2 trafoları ile Şükraniye TR-1 trafosu çalışma süresince geçici olarak devre dışı kalacak.

Koyunbeyli Köyü'nde de kesinti uygulanacak

Aynı gün Koyunbeyli Köyü ve Koyunbeyli Köy Sokağı da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti programına dahil edildi. Bölgede bulunan TR-1 ve TR-2 trafoları, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik veremeyecek.

Eşme'de iki aşamalı elektrik kesintisi yapılacak

OEDAŞ'ın planına göre, Uşak'ın Eşme ilçesi Karaahmetli ve Kuzyaka mahallelerinde iki aşamalı elektrik kesintisi olacak:

09.00 - 12.00 saatleri arasında:

Karaahmetli Köyü

Karaahmetli Köy Sokağı

Karaahmetli Giriş

Yukarı Camii yanı

Mezarlık arkası

Karaahmetli Merkez

Kuzyaka Mahallesi

13.00 - 17.00 saatleri arasında:

Aynı bölgelerde ikinci bir kesinti daha uygulanacak. Tüm kesintiler planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

→ Manisa'da 30 Nisan elektrik kesintisi listesi için tıklayın. → 30 Nisan Ege Bölgesi genelinde planlı kesintiler listesi için tıklayın.