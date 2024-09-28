Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahip terminal, ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği titiz çalışmalarıyla tertemiz bir görünüme kavuştu.

Temizlik Çalışmaları Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Aydın’a gelen yolcuların yoğun kullandığı terminalde yapılan bu temizlik seferberliği, vatandaşların da beğenisini kazandı. Terminali adeta parlatan ekiplerin çalışmaları, ziyaretçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda seyahat etmelerine olanak sağlıyor.

Başkan Çerçioğlu'ndan Çalışmalara Tam Destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyeye bağlı ekiplerin mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında büyük bir özenle temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, Aydın’ı her anlamda temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek," dedi. Çerçioğlu, vatandaşların sağlığı, hijyeni ve güvenliği için bu çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla tertemiz hale getirilen terminal, şehir dışından gelen ziyaretçilere ilk andan itibaren hijyenik bir ortam sunmaya devam ediyor. Çalışmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam etmesi planlanıyor.