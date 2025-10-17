Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söke’deki Yüksel Yalova Caddesi’nde tamamlanan çalışmalarla cadde, modern ve güvenli yapısıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Aydın genelinde yol yatırımları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü yol yapım, yenileme ve düzenleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şehir genelinde konforlu ve güvenli ulaşım hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, Söke ilçesi Yüksel Yalova Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandı.

Sıcak asfalt serimi, kaldırım düzenlemesi ve orta refüj imalatlarının ardından logo, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları da bitirilerek cadde trafiğe açıldı. Yenilenen cadde, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

Vatandaşlardan teşekkür: “Yollar artık çok daha konforlu”

Yüksel Yalova Caddesi’ni kullanan vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Yeni yolların konforu ve güvenliği artırdığını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çerçioğlu: “Aydınımızın her noktasına hizmet götürüyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı:

“Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Aydınımızın dört bir yanında yolları yeniliyor, kentimizi yatırım, proje ve hizmetlerimizle buluşturuyoruz.”

Başkan Çerçioğlu, ulaşımın kalitesini artıracak yatırımların sürdürülebilir kent vizyonu çerçevesinde devam edeceğini belirtti.