Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kentte hayata geçirilen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi, Efeler ilçesinden sonra şimdi de Kuşadası’nda vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye başladı. Uzman diyetisyenlerin görev yaptığı birimde her yaştan vatandaşa özel beslenme programları sunuluyor.

Kuşadası’nda ücretsiz diyet ve danışmanlık dönemi başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin halk sağlığına yönelik projeleri arasında yer alan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi, Efeler ilçesinin ardından Kuşadası’nda da hizmete girdi. Vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan bu hizmet kapsamında, detaylı vücut analizleri ve bireysel beslenme planlamaları yapılırken; hastalıklara özel beslenme programları, çocuklar, anneler ve sporcular için de özel destek sağlanıyor.

Yağ ve kas ölçümü yapılıyor, sonuçlar takip ediliyor

Birimde vatandaşların sağlık verileri titizlikle analiz edilerek, kişiye özel diyet programları hazırlanıyor. Yağ-kas oranı ölçümleri, düzenli kontrol seansları ve danışmanlık görüşmeleri ile sağlıklı yaşam hedefleniyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Birimi’ne başvurmak isteyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi olan 444 13 40 numarasından detaylı bilgi alabiliyor.

Kuşadalılardan Çerçioğlu’na teşekkür

Hizmetten yararlanan vatandaşlardan Aliye Saraya, “Bugün ilk defa geldim, her şey çok güzeldi. Değerlerimiz normal çıktı, diyet programı oluşturuldu. Özlem Başkanımız’a teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer vatandaş Hatice Soylu ise şeker hastası olduğunu belirterek, “Protein oranımın eksik olduğunu öğrendim. Bu çok değerli. Bu hizmeti bizlere sunan Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.