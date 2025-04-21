Bandırma Bordo ile Balıkesir BB, 22 Nisan 2025'te Basketbol 1. Ligi Play-Off maçında karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak ve TBF TV Youtube'dan yayınlanacak.

Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Basketbol 1. Ligi Play-Off heyecanı devam ediyor. Bandırma Bordo ile Balıkesir BB, 22 Nisan 2025 Salı günü Play-Off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.

Basketbolseverler, müsabakayı internet üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek. Yayın saati, platform bilgileri ve maç detayları haberimizde yer alıyor.

Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı yayın bilgileri

Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı

Başlama Saati: 19:00

Yayıncı Kanal: TBF TV Youtube

TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri

TBF TV Youtube kanalı, internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak yayın yapmaktadır. Karşılaşmayı TBF'nin resmi Youtube kanalı üzerinden izlemek mümkündür.

TBF TV Resmi Youtube Kanalı

Ücretsiz ve Şifresiz Yayın

Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı nerede oynanacak?

Play-Off karşılaşması Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi hem salondan hem de canlı yayından takip edebilecek.