Bandırma Bordo ile Balıkesir BB, 22 Nisan 2025'te Basketbol 1. Ligi Play-Off maçında karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak ve TBF TV Youtube'dan yayınlanacak.
Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Basketbol 1. Ligi Play-Off heyecanı devam ediyor. Bandırma Bordo ile Balıkesir BB, 22 Nisan 2025 Salı günü Play-Off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.
Basketbolseverler, müsabakayı internet üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek. Yayın saati, platform bilgileri ve maç detayları haberimizde yer alıyor.
Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı yayın bilgileri
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Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı
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Başlama Saati: 19:00
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Yayıncı Kanal: TBF TV Youtube
TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri
TBF TV Youtube kanalı, internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak yayın yapmaktadır. Karşılaşmayı TBF'nin resmi Youtube kanalı üzerinden izlemek mümkündür.
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TBF TV Resmi Youtube Kanalı
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Ücretsiz ve Şifresiz Yayın
Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı nerede oynanacak?
Play-Off karşılaşması Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi hem salondan hem de canlı yayından takip edebilecek.