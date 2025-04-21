Bandırma Bordo ile Balıkesir BB, 22 Nisan 2025'te Basketbol 1. Ligi Play-Off maçında karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak ve TBF TV Youtube'dan yayınlanacak.

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Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Basketbol 1. Ligi Play-Off heyecanı devam ediyor. Bandırma Bordo ile Balıkesir BB, 22 Nisan 2025 Salı günü Play-Off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.

Basketbolseverler, müsabakayı internet üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek. Yayın saati, platform bilgileri ve maç detayları haberimizde yer alıyor.

Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı yayın bilgileri

  • Maç Günü: 22 Nisan 2025 Salı

  • Başlama Saati: 19:00

  • Yayıncı Kanal: TBF TV Youtube

TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri

TBF TV Youtube kanalı, internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz olarak yayın yapmaktadır. Karşılaşmayı TBF'nin resmi Youtube kanalı üzerinden izlemek mümkündür.

  • TBF TV Resmi Youtube Kanalı

  • Ücretsiz ve Şifresiz Yayın

Bandırma Bordo-Balıkesir BB maçı nerede oynanacak?

Play-Off karşılaşması Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Basketbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi hem salondan hem de canlı yayından takip edebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ