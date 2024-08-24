Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 57 düzensiz göçmen ve 2 organizatör tutuklandı.
Göçmenlerin yakalanma süreci
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında, deniz kenarındaki makilik alanda gizlenmiş 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizasyonun ayrıntıları
Yakaladığı düzensiz göçmenlerin yanı sıra, A.A. ve Y.K. isimli organizatörler de gözaltına alındı. Organizatörler, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Tutuklama ve teslimat
Mahkemeye çıkarılan A.A. ve Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Editör: Sezin Türkyılmaz