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Mahkemeye çıkarılan A.A. ve Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yakaladığı düzensiz göçmenlerin yanı sıra, A.A. ve Y.K. isimli organizatörler de gözaltına alındı. Organizatörler, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında, deniz kenarındaki makilik alanda gizlenmiş 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanan 57 düzensiz göçmen ve 2 organizatör tutuklandı.

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