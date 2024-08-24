İzmir’in Buca ilçesinde, Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağaç devrilmesi sonucu önemli bir aksaklık yaşandı. Eşrefpaşa istikametine doğru devrilen ağaç, trafiğin akışını durdurdu ve kazaya neden oldu. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, kazaya karışan araçların yol dışı yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Kazanın ardından her iki istikamette de trafik akışı kapatıldı ve bu durum bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı. Eşrefpaşa istikametine doğru akım, NATO Kavşağı’nda, Şirinyer istikametine ise Eşrefpaşa Caddesi ile 614/5 Sokak kavşağında son bulmaktadır. Bu nedenle, güzergahı kullanacak olan vatandaşların alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

Trafik akışının kapalı olduğu bölgelerde, alternatif güzergahlar olarak şu yollar önerilmektedir:

Eşrefpaşa İstikameti: Trafik akımı NATO Kavşağı’na kadar kapanmıştır. Bu nedenle, alternatif olarak Şirinyer yönüne doğru ilerleyen sürücüler, Eşrefpaşa Caddesi ve 614/5 Sokak kavşaklarını kullanabilirler.

Şirinyer İstikameti: Trafik akımı Eşrefpaşa Caddesi ile 614/5 Sokak kavşağında kapanmıştır. Sürücüler, bu noktadan itibaren alternatif güzergahları takip etmelidir.

Buca Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bu trafik kazası nedeniyle bölgedeki trafik akışında meydana gelen değişiklikler, yol kullanıcıları için büyük bir aksaklık oluşturabilir. İzmir Trafik Birimleri, sürücülerden alternatif güzergahları kullanarak trafik sıkışıklığından kaçınmaları ve yol durumunu takip etmeleri önemle rica edilmektedir.