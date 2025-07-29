Efeler’de ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 genç yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki iki genç yaralandı. Kaza, Ata Mahallesi Magnesia Bulvarı’nda bir kavşakta yaşandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve gençlerin yola savrulma anları açıkça görüldü.

Kasksız iki genç yola savruldu

Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı ticari araç ile B.U. (17) idaresindeki 09 ARM 338 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki B.U. ve arkasındaki S.G. (17) yola savruldu. Her iki gencin de kask takmadığı öğrenildi.

1’i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. S.G.’nin ise durumunun daha hafif olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavşakta hızla gelen motosikletin ticari araçla çarpıştığı, iki gencin çarpmanın etkisiyle havaya savrularak sert şekilde yere düştüğü görülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesi için kamera kayıtları incelenmeye alındı.

Yetkililer, motosiklet kullanıcılarına kask takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.