İzmir’deki orman yangınları sonrası yaralar sarılıyor

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 25 Haziran’da başlayıp 4 Temmuz’da kontrol altına alınan İzmir orman yangınlarının ardından yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Yangından zarar gören vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten İnan, kalıcı konut projeleri ve tarımsal kayıpların tazmini sürecinin hızla sürdüğünü açıkladı.

Tüm ihtiyaçlar karşılandı, güvenli tahliyeler yapıldı

Yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm bakanlık ve kurumların seferber olduğunu belirten İnan, hasar gören vatandaşlara yönelik şu adımların atıldığını söyledi:

Zarar gören vatandaşların tamamı güvenli bölgelere tahliye edildi.

İkramlık, sıcak yemek, su ve kumanya dağıtımları yapıldı.

1.797 arı kovanı, 89 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmaları hızla tamamlandı.

Seferihisar ve Ödemiş’te konut projeleri başladı

Yangından etkilenen Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde ev, ahır, dükkân ve sosyal donatıları kapsayan konut projeleri hayata geçirildi. İnan, çalışmaların görsellerle desteklendiğini ve yapım sürecine geçildiğini belirtti:

Ödemiş’te: 138 konutluk proje başlatıldı, 111 hak sahipliği tespit edildi. Karadoğan: 55 konut, 16 ahır Tosunlar: 64 konut, 8 dükkân, 1 cami, 1 köy konağı, 1 ahır Suçıktı: 14 konut, 3 ahır Üzümlü: 5 konut, 1 ahır



Seferihisar’da: 107 konut ihtiyacına karşılık 143 konutluk proje tamamlandı, ihale süreci başlatıldı.

Bakanlıklar ve kurumlar tam koordinasyonla çalıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, TOKİ, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşgüdüm içinde çalıştığını vurgulayan İnan, hasar tespitlerinin ardından projelerin hızla hayata geçirildiğini dile getirdi.

“Devletimiz güçlüdür, milletimizin yanındadır”

Projelerin en kısa sürede tamamlanacağını belirten İnan, vatandaşlara güven vererek şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlüdür. Zor gününde vatandaşının yanındadır ve olmaya devam edecektir. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyiz, her türlü zararlarını karşılamak için çalışacağız.”

Yangın sonrası yapılan bu kapsamlı çalışmalar, devletin kriz anlarında gösterdiği refleksi bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşların normal yaşantılarına en kısa sürede dönmeleri hedefleniyor.