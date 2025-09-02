Aydın Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Müdahaleye katılan 2 itfaiye eri ve 1 orman işçisi yaralandı. Bölgede 168 personel, 53 kara aracı ve 9 hava aracıyla söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın spiral kıvılcımı yüzünden çıktı

Yangının, Emniyet Müdürlüğü atış poligonundaki bir çalışma sırasında spiralden çıkan kıvılcımların çevreye sıçraması sonucu başladığı bildirildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, olay yerine ulaşan ekiplerin ilk andan itibaren yangına müdahale ettiğini açıkladı.

3 personel yaralandı

Karadan müdahale sırasında 2 itfaiye eri ve 1 orman işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Valilik yetkilileri, yangının etrafının çevrildiğini ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bir dağ evi yanarak hasar gördü

Yangın zeytinlik ve ormanlık alanda etkili oldu. Şu ana kadar ev ve iş yerlerinde büyük bir zarar kaydedilmezken, bölgede 1 dağ evinin yanarak hasar gördüğü belirtildi. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, Kızılay ve yerel belediyeler dahil çok sayıda kurum söndürme çalışmalarına destek veriyor.