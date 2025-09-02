94. İzmir Enternasyonal Fuarı, dördüncü gününde de on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta organize edilen fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Çim Konserleri’nde bu kez sahneye ünlü rap sanatçısı Ceza çıktı.

Konser alanını dolduran binlerce kişi, Ceza’nın sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Performansı boyunca temposunu hiç düşürmeyen sanatçı, hem müziği hem de mesajlarıyla büyük beğeni topladı.

“Yurtta barış, dünyada barış” vurgusu

Konserinde hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan hem de 1 Eylül Dünya Barış Günü için mesaj veren Ceza, “30 Ağustos çok önemli bir bayram, kutlu olsun. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Ata’mızın da dediği gibi ‘Yurtta barış, dünyada barış.’ Dünyanın her yerinde barış ve kardeşlik diliyoruz” dedi.

Çim Konserleri hız kesmiyor

Fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek Çim Konserleri’nde;

2 Eylül : Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası

3 Eylül : Derya Uluğ

4 Eylül : Gripin

5 Eylül : Mustafa Sandal

6 Eylül : Selda Bağcan

7 Eylül : Sertab Erener

8 Eylül : Duman

9 Eylül: Mor ve Ötesi

İzmir’in kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Mor ve Ötesi’nin sahne alacağı final konseriyle fuar coşkusu zirveye çıkacak. Tüm konserler saat 21.15’te başlıyor.