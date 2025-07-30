Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde zirai alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.



Yangın ormanlık alana sıçradı

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Ekipler hızla bölgeye sevk edildi

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede bölgeye ulaştı. Havadan ve karadan müdahale başlatılırken, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor

Bölgedeki rüzgarın etkisini sürdürmesi, ekiplerin müdahalesini zaman zaman zorlaştırıyor. Yangının çevredeki zeytinlik ve tarım arazilerine sıçramaması için çevre güvenliği sağlandı. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.