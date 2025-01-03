Aydın eski Valisi Mustafa Malay, yaşamını yitirdi. 2004-2009 yılları arasında Aydın Valiliği yapan Malay, tarıma ve toprağa olan düşkünlüğüyle tanınıyor, halkın gönlünde derin izler bırakmıştı. 75 yaşında hayatını kaybeden Malay, son yıllarında yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Mustafa Malay’ın ihtisası ve görev süresi

Aydın’ın 39. Valisi olarak görev yapan ve halk tarafından sevilen Mustafa Malay, 1948 yılında Malatya'da doğmuştu. Polis Akademisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Malay, çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu. Şırnak, Ordu ve Erzurum Valiliği görevlerinin ardından Aydın Valiliği’ne atanmıştı.

Emeklilik ve Kuşadası’na yerleşme

Aydın Valiliği görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılan Malay, Kuşadası’na yerleşmişti. Yaşlı çınarlara olan vefası, bölgedeki insanlarla kurduğu güçlü bağlar ve toprağa olan düşkünlüğü ile anılacak.