Samsun'un Bafra ilçesinde akşam saatlerinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bir sona yol açtı. Özcan Kocatepe, E.D. isimli arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından Kocatepe, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.

Olayın detayları ve şüpheli gözaltında

Olay, Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Özcan Kocatepe ile 20 yaşındaki E.D. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve E.D., Kocatepe'yi bıçakladı. Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Bafra Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.