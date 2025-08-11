Aydın’da esnaf dünyasının tanınan ismi Hulusi Akşit, Zafer Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. 78 yaşındaki Akşit’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Akşit’i merak eden yakınları, bugün öğle saatlerinde evine girdi. Mutfak bölümünde sandalyede oturur halde cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, durumu hemen polise bildirdi.

Aydın Karacasu doğumlu olan Hulusi Akşit’in bir süredir yalnız yaşadığı, en son Kuşadası’nda bulunan kızıyla görüştüğü ve o günden bu yana telefonlarına cevap vermediği öğrenildi.

Hulusi Akşit, uzun yıllar Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı yapmış, ayrıca bir dönem Türkiye Kahveciler Federasyonu’nun başkanlığını üstlenmişti. Esnaf camiası, sevilen başkanın ani ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.