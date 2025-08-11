“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve uzun süredir Exxen’de yayın yapan Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yeni sezonda platformda yer almayacağını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından “Haberler doğru, Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimizi yakında paylaşacağım” mesajını veren Kaya’nın yeni projeleri merak konusu olmuştu.

Henüz yeni adresini açıklamayan ünlü komedyen, bu kez kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geldi. Tatil için Bodrum’u tercih eden Kaya, deniz kenarında yeni sevgilisiyle vakit geçirirken görüntülendi.

GazeteMagazin objektiflerine yansıyan karelerde, Kaya’nın kız arkadaşıyla şezlongta uzun süre sohbet ettiği ve keyifli anlar yaşadığı görüldü. Ünlü komedyenin yeni ilişkisi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.