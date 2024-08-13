Aydın’ın Germencik ilçesi Moralı Mahallesi’nde, zeytin ve incir ağaçlarıyla dolu zirai bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevlerin hızla yükselmesiyle birlikte bölgedeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen itfaiye ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı

Yangının çıktığı bölgenin ulaşımının zor olması nedeniyle iş makineleri de bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, zeytin ve incir ağaçlarına zarar verdi. Durumun ciddiyeti karşısında bölge halkı da yangın alanına toplanarak endişeyle çalışmaları izledi. Neyse ki, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor; ancak bölge sakinleri ve yetkililer, olayın aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Zeytin ve incir ağaçlarının zarar görmesi, özellikle bu alandaki tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.