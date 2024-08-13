Suriye'nin Hama bölgesinde 12 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.56'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe yol açtı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vatandaşlar evlerini terk etti

Deprem, özellikle Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe neden oldu. Depremi hisseden insanlar, endişeyle evlerini terk ederek sokaklara akın etti. Şu ana kadar yetkililer tarafından herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir maddi hasar bildirilmedi. Ancak depremin ardından Gaziantep'te kısa süreli de olsa yaşanan panik, insanların doğal afetlere karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.