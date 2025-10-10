Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobilin yol kenarındaki sulama kanalına çarpması sonucu 41 yaşındaki sürücü Ayşe Genel Gemici yaşamını yitirdi.

Aydın Germencik’te feci kaza: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Ayşe Genel Gemici hayatını kaybetti.

Kaza, Turanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 41 yaşındaki Ayşe Genel Gemici’nin kullandığı 09 ADZ 825 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Ayşe Genel Gemici’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gemici’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Araçta başka birinin bulunmadığı öğrenildi.