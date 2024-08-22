Tarihi kalenin girişinden başlayarak, her köşesi yeni bir estetik dokunuşla ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Süs bitkileri ve çiçekler dikildi

Kuşadası’nın simgesi olan Güvercinada Kalesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta kalenin giriş alanını renklendirmek için çeşitli süs bitkileri ve çiçekler dikti. Bu düzenleme, kaleye gelen ziyaretçileri doğanın zarif dokusuyla karşılayacak.

Tülüşah Çiçeği koruma altında

Güvercinada Kalesi, yalnızca tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda Kuşadası'nda yetişen nadir bitki türleriyle de dikkat çekiyor. Kalede, kentte yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan ve büyük bir öneme sahip 'Tülüşah' çiçeği koruma altına alınmış durumda. Bu eşsiz çiçek türü, ziyaretçilere Kuşadası’nın doğal zenginliğini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Kültür turizmi yatırımları devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası’nın kültürel ve tarihi değerlerine büyük önem veren Başkan Ömer Günel, Güvercinada Kalesi'nde önemli bir projeye daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Sergileme Alanı’nın kurulacağı kalede başlatılan peyzaj çalışmaları, kalenin iç kısmında da devam edecek. Daha önce onarılan ahşap giriş kapısının ardından, şimdi de surların zeminle birleştiği alanlara çeşitli bitkiler ekiliyor. Bu çalışmalar, kalenin tarihi dokusunu koruyarak, ziyaretçilere estetik bir deneyim sunmayı hedefliyor.