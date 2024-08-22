Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ayvalık'ta yaşanan su sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Altyapının yıllardır ihmal edildiğini belirten Öztürk, bu durumun ilçede su sıkıntısına yol açtığını ifade etti. Öztürk, sorunun çözümü için başlatılan altyapı modernizasyonu projelerinin hızla sürdüğünü dile getirdi.

60 yıllık altyapı sorunu

Erdoğan Öztürk, Ayvalık’ın su altyapısının uzun yıllardır yenilenmediğini ve bu nedenle ciddi sorunlarla karşılaşıldığını belirtti. "Ayvalık’ın altyapısı 60 yıllık bir hattın üzerine kurulmuş ve zamanla yapılan eklemelerle adeta yamalı bohçaya dönüşmüş. Bu hatlar artık ekonomik ömrünü çoktan tamamlamış durumda, bu yüzden her gün arızalanması kaçınılmaz" diyen Öztürk, bu durumun ilçede su sıkıntısının başlıca sebebi olduğunu vurguladı.

Altyapı yatırımları başlatıldı

Öztürk, mevcut altyapının iyileştirilmesi ve su teminindeki sorunların çözülmesi konusunda çalışmaların başlatıldığını belirtti. "Son günlerde altyapıda yaşanan sorunlara dair yapılan eleştiriler, ilçemizin yıllardır biriken sorunlarının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, su şebekelerinin modernizasyonu, su kaynaklarının artırılması ve dağıtım sistemlerinin yenilenmesi konusunda çeşitli projeler geliştirdik ve bir kısmını hızlıca uygulamaya başladık" ifadelerini kullanan Öztürk, bu tür büyük ölçekli projelerin zaman alacağını ve güçlü mali kaynaklar gerektirdiğini de ekledi.

Şeffaf iletişim ve bilgilendirme

Halkı sorunlar ve çözüm süreçleri hakkında bilgilendirmenin önemine değinen Öztürk, "Ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak halkımızı bilgilendirmek ve şeffaf bir iletişim ağı sağlamak öncelikli hedefimiz" dedi. Altyapı sorunlarının çözülmesi için yoğun bir çalışma sürecinde olduklarını belirten Öztürk, halktan sabır ve destek beklediklerini ifade etti.