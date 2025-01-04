Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine ilçesinde hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı yürütülen denetimlerde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli adımlar attı.

Jandarma ekipleri denetimleri sürdürmekte

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son dönemde yaşanan iki hayvan hırsızlık olayı kısa sürede çözüme kavuşturulup failler yakalandı. Bunun üzerine, ilçe genelinde hayvan pazarında yapılan denetimlerle halkın güvenliği pekiştirildi.

Hayvan pazarında kimlik ve küpe numarası kontrolü

Jandarma ekipleri, hayvan pazarına gelen vatandaşların kimlik bilgilerini ve hayvanların küpe numaralarını sorgulayıp kontrol etti. Bu kontroller, olası dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını engellemek amacıyla titizlikle yapıldı.