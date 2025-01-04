TÜİK’in Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerinin açıklanmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, Türkiye’deki derinleşen barınma krizine dikkat çekti ve çözüm önerileri sundu.

Barınma krizinin derinleşen boyutları

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de dar ve orta gelirli ailelerin %93,6’sı konut maliyetlerinden şikâyetçi. Özellikle konut fiyatlarındaki %423’lük artış, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir sorun oluşturuyor. Bu durum, özellikle emekli ve yaş almış bireyler için daha da içinden çıkılamaz bir hâle gelmiş durumda.

TOKİ’nin rolü ve uydu kent projeleri

Prof. Dr. Ümit Özlale, barınma krizinin aşılabilmesi için TOKİ’nin sosyal konut projelerine odaklanması gerektiğini belirtti. “TOKİ, lüks konut sevdasından vazgeçmeli ve şehirle entegre sosyal konutlar inşa etmeye odaklanmalıdır,” diyen Özlale, uydu kent projelerinin bu sorunu çözmek için en etkili yol olduğunu savundu.

Sosyal konutların tasarımı ve fiyatlandırma

Özlale, özellikle yaş almış vatandaşlar için geriatri merkezleri ve sosyal yaşam alanları bulunan sosyal konutların planlanması gerektiğini ifade etti. Bu tür projelerin, dar gelirli ve emekli vatandaşlar için uygun fiyatlarla sunulabileceğini belirten Özlale, 1+1 ya da 2+1 sosyal konutların kira maliyetinin 3 bin 500 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

Şehirle entegre uydu kentler

Barınma sorununun sadece ev sahibi olamayanlar için değil, şehir hayatının yoğunluğundan sıkılanlar için de önemli olduğunu belirten Özlale, şehirle entegre sosyal konutların bir alternatif oluşturabileceğini söyledi. “Konut sahibi olanlar, şehir içindeki evlerini kiraya vererek ek gelir sağlayabilirler,” diyen Özlale, bu tür projelerin çok yönlü faydalar sağladığını ifade etti.