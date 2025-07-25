Mehmet Yiğit Aydın’daki görevine resmen başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Yiğit, 25 Temmuz 2025 itibarıyla yeni görevine başladı. Daha önce aynı görevi yürüten Süleyman Ekici, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde sabah saatlerinde düzenlenen karşılama programına kurum personeli ve idareciler katıldı. Mehmet Yiğit, Aydın'daki yeni görevine kurum çalışanlarının desteğiyle başladı.

Vali Canbolat teşekkür etti ve başarılar diledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, görevini devreden Süleyman Ekici’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek kendisine onur belgesi takdim etti. Vali Canbolat, yeni İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’e de görevinde başarılar dileyerek Aydın’daki eğitim çalışmalarına sağlayacağı katkıların önemli olduğunu ifade etti.

Ekici Aydın’a veda etti, Erzurum’a atandı

Aydın’da görev süresini tamamlayan ve Erzurum’a atanan Süleyman Ekici, yaptığı veda konuşmasında aslen Denizlili olduğunu belirterek Aydın’ı çok sevdiğini dile getirdi. Ekici, görev süresi boyunca kentte önemli projelere imza attıklarını ve Aydın’ın eğitim gündemini yeni görev yerinden de takip etmeyi sürdüreceğini söyledi.