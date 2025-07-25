Galatasaray, kaleci transferi için gözünü PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya çevirdi. Fransız ekibiyle sözleşme yenileme süreci çıkmaza giren İtalyan kalecinin durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, transfer için harekete geçmeye hazırlanıyor.



PSG'de Sözleşme Krizi: Donnarumma Belirsizliği

Paris Saint-Germain ile Gianluigi Donnarumma arasında yaklaşık bir yıldır süren sözleşme görüşmeleri halen sonuçlanmadı. Fransız basınına göre PSG yönetimi, yıldız kaleciyi elinde tutmak istiyor ancak taraflar maddi şartlarda uzlaşamıyor.

Kulüp, Kylian Mbappé'nin bonservissiz şekilde Real Madrid'e gitmesinin ardından benzer bir kayıp yaşamak istemiyor.

2026'da Sona Erecek Kontrat ve Alternatif Planlar

Donnarumma'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Ancak PSG, bu sürecin son ana bırakılmasına sıcak bakmıyor. Kulübün sportif danışmanı Luis Campos, kalede oluşabilecek boşluk için şimdiden alternatif hazırlıklarına başladı.

İlk aday ise Ligue 1'in yükselen yıldızlarından Lille kalecisi Lucas Chevalier.

Chevalier Risk Alabilir mi?

22 yaşındaki Fransız kaleci, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. PSG'nin radarında yer alması, onun için kariyerinde bir sıçrama anlamına gelse de 2026 Dünya Kupası öncesi yedek kalma riski taşıyor. Milli takımda ikinci kaleci konumunu korumak isteyen genç file bekçisi, bu durumu dikkatle değerlendiriyor.

Raiola’dan Güvence, PSG Hâlâ Kararsız

Donnarumma’nın temsilcisi Enzo Raiola, sürece dair yaptığı açıklamada, "Gianluigi dünyanın en iyi kalecisi. PSG, Liverpool, Arsenal ve Aston Villa maçlarında onun kurtarışlarıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazandı" dedi.

Ancak PSG’nin önerdiği sabit maaş + bonus formülü, Donnarumma cephesince yeterli bulunmuyor. Bu da masadaki temel sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Sürprizi: Teklif Geliyor

Galatasaray, Donnarumma ile PSG arasındaki krizi fırsata çevirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız kaleci için resmi teklif hazırlığında.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.