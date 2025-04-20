Aydın’ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trajik bir olayda, güreş boğasının saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Fevzi Göktaş hayatını kaybetti. Olay, Palamut Mahallesi’nde meydana geldi.

Ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Göktaş, güreş boğasına bakmak için ahıra gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle boğanın saldırısına uğrayan Göktaş, çok sayıda boynuz darbesi aldı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olayın ardından Göktaş’ın ailesi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale yetersiz kaldı, Göktaş hayatını kaybetti

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Göktaş’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fevzi Göktaş kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Göktaş’ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.