Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son 48 saat içerisinde şehir genelinde meydana gelen 81 yangına hızlı müdahalede bulundu. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren arazi yangınlarına karşı ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri hızlı müdahale için hazır

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarına vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman hazırız. Itfaiye ekiplerimiz, olası her türlü duruma karşı 24 saat boyunca hazır bekliyorlar" dedi. Çerçioğlu, özellikle açık alanlarda meydana gelen yangın sayısının arttığını hatırlatarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Itfaiye ekipleri, yangınların hızla yayılmasını önlemek için teknolojik donanımlarla donatılmış durumda ve her an müdahaleye hazır bekliyor.