Emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı



Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, İncirliova ilçesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Aydın yönüne doğru seyir halinde olan 72 yaşındaki N.D. idaresindeki 48 AFY 749 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 35 BRA 149 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı



Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, otomobil sürücüsü N.D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Sürücünün sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı



Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, özellikle emniyet şeridi kullanımına ilişkin sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.