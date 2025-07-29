Galatasaray, altyapıdan yetişen genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulüp, resmi sözleşme uzatma bildirimini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.



Genç Stoperle Devam Kararı

Sarı Kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı ile yeni bir anlaşma sağladı. Kulüp, sözleşmenin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF’ye bildirdi.

Altyapıdan A Takıma

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı, kariyerine A takımda devam ediyor. Kulüp, genç oyuncunun potansiyelinden memnun olduğunu sıkça vurgulamıştı.

Performansı

Geride kalan sezonda 18 resmi maçta forma giyen Metehan Baltacı, toplam 691 dakika süre aldı ve 1 asist kaydetti. Gelişimi, teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor.