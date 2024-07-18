Aydın’da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Karpuzlu, Nazilli ve Söke ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucu, M.A.K., A.E., N.Ö., Ş.K., C.K. ve H.M. isimli şüpheliler tespit edildi. Söke'de yakalanan H.M.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapsamlı operasyonlar sonuç verdi

Karpuzlu, Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar, bölgede uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi. Şüphelilerin tamamı hakkında adli işlem başlatıldı.